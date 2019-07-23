شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن مواعيد اختبارات أبناء أعضاء النادي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فتحى مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلى مواعيد الاختبارات الخاصة بأبناء الأعضاء، وذلك بفرعى النادى بالشيخ زايد ومدينة نصر، على أن يكون دخول الاختبار بكارنيه العضوية.
وقال مبروك إنه تحدد يوم السبت 27 يوليو الجارى لمواليد 2006-2007 - 2008-2009-2010 بالشيخ زايد من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرًا على أن تكون مواعيد اختبارات مواليد 2002-2003-2004-2005 بالشيخ زايد يوم الأحد 28 يوليو الجارى من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرًا.
كما تحدد يوم الإثنين 29 يوليو موعدًا لاختبارات مواليد 2006- 2007-2008-2009-2010 بمقر النادى بمدينة نصر من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرًا على أن يكون الثلاثاء الموافق 30 يوليو الجارى موعدًا لاختبارات مواليد 2002 و2003- 2004- 2005 بمدينة نصر من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يعلن مواعيد اختبارات أبناء أعضاء النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.