شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس لـ"تايم سبورت": مباراة الأهلى صعبة.. وافتقدنا هداف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد النحاس، المدير الفنى لنادى المقاولون العرب، أن توقيت مباراة الأهلى صعب لأنها فى نهاية الموسم، مشيرا إلى أنه تمكن من تجمع اللاعبين خلال 5 أسابيع.

ويواجه الأهلى نظيره المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى الممتاز .

وأضاف عماد النحاس، خلال مقابلة معه ببرنامج "سوبر تايم" المذاع على قناة "تايم سبورت": الفريق استعد جيداً لمواجهة الأهلى، مؤكداً أنه خاض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف.

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وأشار مدرب المقاولون إلى أن الأهلى ينافس على المركز الأول، موضحاً أنه يرغب أن ننهى الموسم بشكل جيد، ومباريات القمة الكبيرة لها حسابات مختلفة وتزيد من داوفع اللاعبين.

وأوضح عماد النحاس أن الفريق افتقد أحمد على هداف بطولة الدورى بعد انتقاله إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، متمنيا له التوفيق مع فريقه الجديد.

واختتم النحاس تصريحاته قائلا: "أتمنى فى الموسم الجديد نكون متواجدين فى المركز الرابع ونحقق الذى لم نقدر على تحقيقه هذا العام".