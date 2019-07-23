اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 22/7/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 22/7/2019 العديد من الأخبار المهمة فى الرياضة المصرية، والتى جاء فى مقدمتها استقرار أحمد حسن مدير الكرة بنادى بيراميدز على تقديم استقالته من منصبه خلال الساعات القادمة. أحمد حسن يتقدم باستقالته من إدارة جهاز الكرة ببيراميدز خلال ساعات استقر أحمد حسن مدير الكرة بنادى بيراميدز على تقديم استقالته من منصبه خلال الساعات القادمة. أحداد يطير للمغرب بعد القمة للانضمام إلى الرجاء معارًا من الزمالك يستعد المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، للسفر يوم الإثنين المقبل، إلى المغرب، من أجل الآنضمام إلى صفوف الرجاء المغربى لمدة موسم وأحد على سبيل الإعارة من القلعة البيضاء. رمضان صبحى يشارك فى مران الأهلى.. ولاسارتى يجتمع مع صلاح محسن انتظم رمضان صبحى فى مران الأهلى الجماعى المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الضامة. Advertisements الأهلى يكشف حجم إصابة عمار حمدى.. واللاعب يجرى أشعة كشف جهاز الكرة بالأهلى حجم إصابة عمار حمدى صانع ألعاب ألفريق المنتهية إعارته للاتحاد السكندرى، بعد مغادرته مران ألفريق اليوم عقب إحدى الألعاب المشتركة مع عمرو جمال مهاجم الفريق. 100 دولار لكل لاعب فى شباب اليد بعد ألفوز على فرنسا فى مونديال إسبانيا أكد مصطفى شوقى رئيس بعثة منتخب شباب اليد فى مونديال أسبانيا على إبلاغ الإدارى بصرف 100دولار لكل لاعب والجهاز ألفنى عقب ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 /32 فى ختام الدور الأول حسب تعليمات مجلس إدارة الاتحاد . شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا فاز منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره ألفنى طارق محروس، على نظيره ألفرنسى بنتيجة 37 / 32 فى ختام الدور الأول ببطولة كأس العالم المقامة بإسبانيا ليتأهل ألفراعنة إلى دور الـ 16. الأندية تتسلم استمارات الدعوة لعمومية طارئة لتعديل لائحة الجبلاية وزع اتحاد الكرة استمارات الدعوة لجمعية عمومية طارئة لتعديل لائحة النظام الأساسى قبل الآنتخابات التكميلية. أحمد ياسر ريان يحصل على إجازة قبل الآنتظام فى تدريبات الأهلى يقضى أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المنتهية إعارته للجونة إجازة قصيرة، قبل أن ينتظم فى تدريبات الأهلى استعدادًا للموسم الجديد الاتحاد الأفريقى يطالب الأندية بتحديد أماكن ومواعيد المباريات التى تقام على أرضها طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الأندية المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية سرعة تحديد تواريخ ووقت ومكان مباراتى الذهاب والعودة للدور التمهيدي

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