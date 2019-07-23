شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 22/ 7/ 2019 أحداد يطير للمغرب بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين الموافق 22/ 7/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، خالد جلال يرفض الاستسلام ويطالب لاعبيه بالفوز على الإسماعيلى والأهلى، وأحداد يطير للمغرب بعد القمة للانضمام إلى الرجاء معارًا.

خالد جلال يرفض الاستسلام ويطالب لاعبيه بالفوز على الإسماعيلى والأهلى

عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم، الإثنين على ملعب النادى بميت عقبة، وشرح خالد جلال الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة الجونة أمس وكيفية معالجتها فى المباريات المتبقية.

أوباما يحصل على راحة من تدريب الزمالك.. ومصطفى فتحى يواصل التأهيل

حصل يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين، بسبب غيابه عن المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة الجونة أمس.

خالد بوطيب ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية استعدادًا للإسماعيلى

انتظم خالد بو طيب مهاجم الزمالك، في التدريبات الجماعية مع الفريق اليوم، وشارك اللاعب بشكل طبيعي بعد الانتهاء من أداء البرنامج التأهيلى الذي خاضه في الفترة الماضية.

اجتماعات فردية فى تدريبات الزمالك.. وطارق حامد يرفض الراحة البدنية

عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، جلسة خاصة مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، وأكد المدير الفنى للاعب أهمية الدور المحورى الذى يلعبه مع الفريق فى الفترة المقبلة، والمساعدة فى زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة، وبعد الجلسة انضم الدولى التونسى فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى مع الفريق. Advertisements

بعد استطلاع رأيه.. هل يتولى حسام البدرى تدريب الزمالك فى الموسم الجديد؟

صدمة قوية تلقتها جماهير الزمالك بعد تعادل الفريق الكروى الأول مع الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد على ملعب الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز.

أحداد يطير للمغرب بعد القمة للانضمام إلى الرجاء معارًا من الزمالك

يستعد المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، للسفر يوم الإثنين المقبل، إلى المغرب، من أجل الانضمام إلى صفوف الرجاء المغربى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من القلعة البيضاء.

بن شرقى يختار القميص رقم "17" مع الزمالك.. والبديل "7"

كشف المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم الزمالك الجديد، أنه يفضل ارتداء القميص رقم 17 مع الفريق الأبيض لامتلاكه ذكريات جيدة مع هذا الرقم، لذا يفضل ارتداءه مع الفريق الأبيض.

سوبر كورة.. الإسماعيلى يرفض باولو وباسم مرسى فى صفقة عواد