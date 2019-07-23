شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: أوباما يغيب عن مباراة القمة.. واتجاه لتغليظ العقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن غياب يوسف أوباما، لاعب الزمالك، عن مباراة الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل فى ختام الدوري.

وقال مصدر باللجنة إن الطرد المباشر يستوجب الإيقاف مباراتين، وبالتالى فإن أوباما لن يشارك أمام الإسماعيلى والأهلى.

وواصل المصدر أنه إذا ما تضمن تقرير الحكم محمود عاشور ما يدين أوباما قد يتم تغليظ عقوبة الإيقاف.

ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى بعد غدٍ الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط، حيث تكمن أهميتها بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسميًا فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة، ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال، خاصة أن أى تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة، خاصة أن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.