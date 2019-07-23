رئيس الزمالك: لا أريد تكرار "سيناريو أسوان".. وخسارة الأهلي واردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يتمسك رئيس الزمالك بآمال التتويج بلقب الدوري خلال الموسم الجاري، مشيرًا إلى احتمالية تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب حين يلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل بالمباراة قبل الأخيرة للمسابقة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة "المحور" الإثنين: "من الوارد أن يتعادل الأهلي أو يخسر أمام المقاولون، ويتبقى للزمالك مباراتين إذا نجح في تحقيق الفوز خلالهما سيفوز بلقب الدوري".

وأضاف: "سأنتظر مع الجميع مباراة المقاولون والأهلي، المقاولون لن يسمح لعماد النحاس بتكرار ما حدث أمام الأهلي عندما كان مدربا لأسوان، حيث انتهى الشوط الأول وقتها بالتعادل السلبي قبل أن تنتهي المباراة (4-0)".

Advertisements

وكان الأهلي أسقط مضيفه أسوان برباعية نزيفة في 2016 بالدوري المصري، ورفض النحاس اتهامه بالتفويت قائلا: "أمر تافه لا يستحق الرد، هل أسوان أول فريق يخسر من الأهلي بتلك النتيجة؟".

وأكمل رئيس الزمالك: "خالد جلال تسلم القيادة الفنية من جروس وكان الفريق في المركز الثالث وليس في الصدارة، وتسبب السويسري في فقدان الكثير من النقاط خاصةً أمام الفرق الهابطة".

وأتم قائلا: "لا أفهم سبب الانتقادات، جروس رحل عن الزمالك بعد نهاية عقده، عكس خافيير أجيري الذي رحل عن المنتخب رغم عدم نهاية عقده، لكن لم يجرؤ أحد على الحديث عن الأمر".

يذكر أن الزمالك يأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولون من أجل الإبقاء على آمال التتويج بالدوري، إذ يتأخر حاليا بفارق خمس نقاط عن الأحمر، وسيواجه الأبيض فريق الإسماعيلي قبل لقاء القمة.