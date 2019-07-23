أول تعليق من رئيس الزمالك على التعاقد مع حسام البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: نفى رئيس نادي الزمالك التعاقد مع حسام البدري لتدريب النادي الأبيض مشدداً على أنه لو يريد التعاقد معه الأن سيفعلها دون الرجوع لأحد. وكشف مصدر قريب من حسام البدري رئيس بيراميدز "المستقيل" لمصراوي فى وقت سابق إن المدرب تلقى اتصالاً من رئيس الزمالك للتعرف على رأيه في تدريب الأبيض. وقال رئيس الزمالك عبر برنامج "الزمالك اليوم" صباح اليوم، الثلاثاء "أنا اللى جبت الجوهري ولو عايز اتعاقد مع البدري هعملها دلوقتي". Advertisements وأضاف رئيس الزمالك " لم أجلس مع حسام البدري حتى الأن". ووفقاً لمصدر داخل الزمالك فأن رئيس النادي قرر إقالة الجهاز الفني بالكامل عقب مباراتي الإسماعيلي والأهلي فى حالة فوز الأحمر رسميًا على المقاولون بتتوجيه ببطولة الدوري. وكان حسام البدري قد أعلن اعتذاره عن الاستمرار فى نادي بيراميدز لرغبته فى العودة إلى التدريب فى الفترة القادمة. وتعرض بدري للإقالة من تدريب الأهلي فى صيف 2018 بسبب تراجع نتائج الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا ليعينه بعدها تركي آل الشيخ رئيساً لفريق العمل بنادي بيراميدز.

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