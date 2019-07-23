ملف الإثنين.. البدري يقرر العودة للتدريب.. وبيراميدز يعلن ضم إسلام عيسى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شهد يوم أمس الإثنين الموافق 22 يوليو، العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

رسميا.. بيراميدز يعلن ضم إسلام عيسى (صورة)

أعلن نادي بيراميدز ضم إسلام عيسى من المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بشكل رسمي.

القيعي: ما رأيناه من التحكيم فى مباراة الزمالك والجونة فاق الوصف

انتقد عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي أداء الحكم محمود عاشور حكم مباراة الجونة والزمالك التى أقيمت مساء الأمس، الأحد، وانتهت بالتعادل 2-2 .

المقاولون ينتقد البدري ويعاتب رئيس الزمالك

انتقد محسن صلاح، رئيس المقاولون العرب، مجلس إدارة نادي بيراميدز، معربا عن استياءه من انتقال المهاجم أحمد علي إلى صفوف الفريق الوليد بعد دفع الشرط الجزائي في عقده.

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم لهاني أبو ريدة (صورة)

وجه تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي ومالك بيراميدز السابق، رسالة دعم إلى هاني أبو ريدة، الرئيس المستقيل من الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أنه أقوى شخصية عربية في الفيفا.

رسميًا.. مصر تواجه صربيا بدور الـ16 لمونديال اليد للشباب

تأكدت مواجهة منتخب مصر للشباب مع نظيره الصربي في دور الـ16 من بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عام، المقامة حاليًا في إسبانيا.

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طلب جديد من الكاف للأندية المصرية المشاركة ببطولات أفريقيا

طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من الأندية المصرية، سرعة تحديد مواعيد وملاعب مبارياتهم في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد.

خاص.. ساعات تفصل تريزيجيه عن أستون فيلا الإنجليزي

اقترب محمود حسن "تريزيجيه" لاعب وسط منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي من الانتقال لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي خلال الموسم الجديد.

البدري يقرر العودة للتدريب ويعتذر عن عدم الاستمرار في بيراميدز

قرر حسام البدري رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، الاعتذار عن عدم الاستمرار والعودة إلى مجال التدريب كمدير فني بعد قضائه عاما في العمل الإداري بنادي بيراميدز.

خاص.. الأهلي يقترب من ضم مدافع الإسماعيلي

اقترب النادي الأهلي، من حسم التعاقد مع محمود متولي مدافع النادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مدافع مصري يظهر بفريق الأسبوع في الدوري الأمريكي بجوار إبراهيموفيتش

تواجد عمرو طارق، المحترف المصري في صفوف نادي نيويورك ريد بلز الأمريكي، ضمن قائمة فريق الأسبوع عن الجولة الـ 20 بالدوري الأمريكي.

أحمد حسن يكشف موقفه من البقاء مع بيراميدز بعد رحيل البدري

أكد أحمد حسن، المشرف على الكرة بنادي بيراميدز، أنه سيحدد موقفه من البقاء أو الرحيل عن النادي خلال الأيام المقبلة، لافتًا أن رحيل حسام البدري عن منصبه سيكون عامل هام في احتمالية رحيله عن بيراميدز.