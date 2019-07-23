"أحنا أذكى من كده".. أول تعليق من الأهلي على اتهامات رئيس الزمالك بتفويت المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي إن الاتهامات الموجهة من رئيس الزمالك إلى المقاولون العرب "بتفويت" مباراته أمام ناديه هدفها الضغط على جميع الأطراف من أجل التأثير واستفار الحكم والمنافس مشدداً على أن مسئولي نادي يمتلكون من الذكاء لفهم الهدف من هذه الرسالة.

وتعادل الزمالك مع الجونة 2-2 ليرتفع رصيده إلى 69 نقطة فى المركز الثالث خلف الأهلي متصدر البطولة والذي بات فى حاجة للفوز على المقاولون الأربعاء القادم لحسم بطولة الدوري الممتاز.

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وأضاف القيعي عبر قناة ناديه " لسنا فى حاجة لتفويت المقاولون، الفريق هزمنا فى المواجهة الأولي ولو كنا تعادلنا فقط لحسمنا اللقب دون أن ننتظر مواجهة الأربعاء القادم".

وتابع القيعي " نفهم المغزى من هذه الاتهامات ولن تؤثر أو تشحن الأجواء بين الأهلي والمقاولون سنلعب من أجل الفوز وهم كذلك لأن مدربهم على قدر عالي من الخلق والنزاهة".

وأنهى " أقول لجماهير الأهلي، المنافسة لم تحسم بعد ومواجهة المقاولون صعبة، الحديث يكون بعد هذه المباراة وليس قبلها ".