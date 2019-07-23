مدافع مصري يظهر بفريق الأسبوع في الدوري الأمريكي بجوار إبراهيموفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
تواجد عمرو طارق، المحترف المصري في صفوف نادي نيويورك ريد بلز الأمريكي، ضمن قائمة فريق الأسبوع عن الجولة الـ 20 بالدوري الأمريكي.
عمرو طارق، شارك في فوز نيويورك ريد بلز على حساب نظيره أورلاندو سيتي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بذات الجولة.
عمرو ـ الذي ينشط في الخط الدفاعي ـ يظهر بصورة مميزة خلال الموسم الجاري بصفوف ريد بلز الأمريكي؛ حيث شارك معه في 17 مباراة سجل هدف وصنع آخر لزملائه
يُذكر أن قائمة فريق الأسبوع الـ 20 بالدوري الأمريكي قد شهدت تواجد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جلاكسي.
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