أحمد حسن يكشف موقفه من البقاء مع بيراميدز بعد رحيل البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسن، المشرف على الكرة بنادي بيراميدز، أنه سيحدد موقفه من البقاء أو الرحيل عن النادي خلال الأيام المقبلة، لافتًا أن رحيل حسام البدري عن منصبه سيكون عامل هام في احتمالية رحيله عن بيراميدز.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد:" خلال أيام سأحسم موقفي من البقاء أو الرحيل عن بيراميدز، كان هناك ارتباط بين المجموعة، فبعد رحيل البدري وهادي خشبة ربما يكون هذا عامل للسير على خطاهم".

وأضاف، أن تواجد كل من حسام البدري وهادي خشبة كان يسهل الكثير من الأمور في عمله مع بيراميدز.

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وتابع:" في النهاية سأحدد موقفي خلال ايام وإذا قررت الرحيل سأوجه الشكر إلى الإدارة الحالية لنادي بيراميدز، الذي سأتركه في صورة جيدة".

وأكمل:" جميع الأمور واردة في الفترة المقبلة سواء بالبقاء مع بيراميدز أو الرحيل، ولن يكون رحيلي بسبب تواجد إدارة جديدة".

وأشار إلى أن توليه منصب المشرف على الكرة لبيراميدز عطل مسيرته كمدرب بعض الشيء، لافتًا أنه يهوى دائما الأمور الفنية والتواجد كمدرب من حين لأخر.

وأتم حسن تصريحاته:" قصرت في حق نفسي على مستوى التدريب واتمنى خوض تجربة القيادة الفنية مجددًا، خاصة وأني املك بعض الخبرات في ذلك الأمر".