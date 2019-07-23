ليس الزمالك فقط.. الأهلي يعاني أيضا أمام أبناءه..ومحارب"عقدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

سجل أحمد ياسر ريان المعار من الأهلي للجونة هدفاً قاتلاً وضع الزمالك في مأزق ببطولة الدوري الممتاز بعد تعادله مع الفريق الساحلي 2-2 فى المباراة التي أقيمت مساء أمس ،الأحد، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 33 لبطولة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة فى المركز الثالث خلف الأهلي متصدر البطولة والذي بات فى حاجة للفوز على المقاولون الأربعاء القادم لحسم بطولة الدوري الممتاز.

وعلي الرغم من أن تضاؤل فرص الزمالك جاء بأقدام لاعب سابق في الأهلي إلا أن ذاق أيضاً من نفس الكأس :

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دوري سيد عبد النعيم

فى موسم 2002-2003 كان يكفي الأهلي الفوز على انبي لإعلانه بطلاً للدوري إلا أن أسامة حسن نجم الفريق البترولي في هذا الوقت والذي لعب في قطاع الناشئين فى النادي الأحمر قدم تمريرة حاسمة أضاعت الدوري وحولته إلى الزمالك.

كأس شادي محمد

تعاقد الأهلي مع رامي عادل نجم المقاولون العرب قبل مواجهة الفريقين ببطولة كأس مصر ولعب المدافع مع ذئاب الجبل في مباراته الأخيرة ليقود أبناء حسن شحاتة على انتزاع اللقب من ابناء مانويل جوزيه بعد اصابة أمير عبد الحميد حارس المرمى واستنفاذ التغيرات الثلاثة ليتولى شادى محمد مهمة حارس المرمى ويتلقى هدف الهزيمة.

اسلام محارب الهداف

اسلام محارب لاعب الأهلي الحالي يتصدر قائمة الهدافين للراحلين عن الأهلي برصيد 6 أهداف بواقع هدف سجله بقميص الجونة و5 أهداف بقميص سموحة ويأتي خلفه جون أنتوي بالمشاركة مع حسام حسن برصيد 4 أهداف ثم أحمد شكري ووليد صلاح الدين وشادي محمد ووائل رياض شيتوس وأحمد جلال ومؤمن زكريا ومحمد فضل وحسين ياسر وروبرت أكورى وشريف اشرف وعلاء إبراهيم وحسين السيد ورامي عادل وأيمن منصور بجانب جمال عبد الحميد وزكريا ناصف وعلاء ميهوب من جيل الثمانيات والتسعينات.

الموسم الحالي

تلقى الأهلي الموسم الحالي 5 أهداف من ابناءه السابقين، حيث سجل عبد الله السعيد بقميص بيراميدز ومنح فريقه الفوز بمباراة الدور الأول، وسجل كريم "بامبو" ليتعادل للإسماعيلي وسجل الجنوب أفريقي باكاماني ماشيمبي هدف فى خماسية صنداونز فى الأهلي بالإضافة إلى محم ناجي "جدو" نجم الجونة وجون انتوي نجم المقاصة.