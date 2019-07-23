رسميا.. بيراميدز يعلن ضم إسلام عيسى (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي بيراميدز ضم إسلام عيسى من المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بشكل رسمي.

وقال أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي: "إسلام عيسى من اللاعبين المهمين وأتمنى أن يفيد الفريق بعد رحيل النجم البرازيلي كينو".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد" : "كان عيسى ضمن الأسماء المطروحة للانضمام إلى بيراميدز مع عدة لاعبين آخرين".

وكان حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري، أكد أن الصفقة كلفت بيراميدز مبلغ 35 مليون جنيه، بالإضافة لـ10 مليون جنيه كمتغيرات وفقا لبعض الشروط.

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وأصبح إسلام عيسى ثاني صفقات بيراميدز خلال الميركاتو الجاري بعد التعاقد مع أحمد علي من المقاولون العرب.

وكان بيراميدز حصد 70 نقطة بعد إنهاء مبارياته في الدوري المصري خلال الموسم الجاري (2018-2019).

وانتقل إسلام عيسى إلى المصري في يناير 2018 قادمًا من فريق النصر، في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي البورسعيدي حيث بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه.

يذكر أن إسلام عيسى (23 عاما) سجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين في 29 مباراة مع المصري البورسعيدي هذا الموسم.