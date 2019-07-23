مدرب منتخب شباب اليد: الجيل الحالى نواة لمصر في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب :- محمد علام

أعرب طارق محروس مدرب منتخب مصر للشباب عن سعادته بالأداء القوي للاعبيه خلال مباريات الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا بأسبانيا.

وتحدث مدرب مصر للشباب في إتصال هاتفي مع قناة الأهلي، عن تألق لاعبي المنتخب، وتحقيقهم للفوز في المباريات الخامسة، ومواجهة فرنسا بختام الدور الأول، وعن إستعدادته لمواجهة صربيا بدور الـ16 بالبطولة.

وقال محروس في تصريحاته أنه دخل مواجهة فرنسا ولديها ثلاثة أهداف، نجحن في تحقيقها جميعا، منها هدف أساسي وهو إشراك جميع اللاعيبة وعمل نظام التدوير داخل المباراة، لكي يحصل اللاعبين على راحة مناسبة قبل مواجهة دور الـ16، والحفاظ على الأداء القوي والرائع الذي يقدمه الفريق خلال البطولة.

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وأضاف مدرب منتخب الشباب، أن فريقه يلعب بروح عالية وبجماعية، وأنه حريص على إشراك جميع اللاعبين في المباريات، خاصة أن الفريق قد يخوض مواجهتي دور الـ16 والثمانية في أقل من 48 ساعة، وأعرب محروس عن أمنيه في أن يلحق عمر سامي جناح منتخب مصر بمواجهة صربيا في دور الـ16، وأنهم يحاولوا تجهيزه لكي يلحق بالمباراة.

وانتقل طارق محروس مدرب المنتخب للحديث عن مواجهة صربيا قائلا: صربيا ليس بالمنتخب الضعيف كما يظن البعض، فهو منتخب قوي فنيا وبدنيا، ويمتاز بالقوة البدنية حيث أن لاعبيه أجسامهم قوية، ويمتلكوا أطوال عالية، ويمتلكوا حارس مرمى على مستوى عالي، ويعتمدوا على الهجمات السريعة (الفاست بريك)، وأضاف أن صربيا منتخب قوي فنيا، وأنه يقوم بدراسة الفريق الصربي جيدا قبل مواجهته.

ويأمل طارق محروس مدرب المنتخب أن يواصل لاعبيه أداءهم القوي والنتائج الرائعة، لكي يحقق إنجازا يضاف لإنجازات كرة اليد المصرية، وأضاف قائلا: أن الجيل الحالي هو أمل مصر في بطولة العالم للكبار 2021 المقرر إقامتها بالقاهرة.