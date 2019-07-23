القيعي: ما رأيناه من التحكيم فى مباراة الزمالك والجونة فاق الوصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

انتقد عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالأهلي أداء الحكم محمود عاشور حكم مباراة الجونة والزمالك التى أقيمت مساء الأمس، الأحد، وانتهت بالتعادل 2-2 .

وقال القيعي عبر قناة الأهلي :"ما رأيناه من الحكم محمود عاشور فاق الوصف ".

واستطرد " الحكم الذي كان يحاسب على النظرة والهمسة تغاضى عن الضرب والركل".

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وكان الحكم محمود عاشور قد طرد حسام البدري المدير الفني الأأسبق للأهلي للطرد، خلال مباراة الأحمر أمام الإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز من موسم 2016-2017.

وأنهى القيعي " الحكم أثبت كان غير جاهزاً لإدارة المباراة نتمنى أن لا يتكرر ما حدث فى المباريات القادمة".

وارتفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة فى المركز الثالث خلف الأهلي متصدر البطولة والذي بات فى حاجة للفوز على المقاولون الأربعاء القادم لحسم بطولة الدوري الممتاز.