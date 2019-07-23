أحمد حسن: إسلام عيسى سيتمكن من تعويض كينو

تحدث أحمد حسن المشرف على فريق الكرة بنادي بيراميدز عن تعاقد ناديه مع إسلام عيسى من صفوف النادي المصري. وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية "كينو لاعب هام، ولكن إسلام عيسى قادر على تعويضه خلال الموسم المقبل". وتابع "إسلام لاعب مميز، وكان من ضمن الأسماء التي وضعناها للتعاقد معها". يذكر أن نادي بيراميدز تعاقد رسميًا مع إسلام عيسى لاعب المصري البورسعيد، مقابل 35 مليون جنيه.

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