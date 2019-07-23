بيراميدز يوجه الشكر إلى حسام البدري

وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز خالص تقديره واعتزازه بالكابتن حسام البدري على الفترة التي قضاها رئيسا لإدارة الكرة النادي.
أكد النادي أن الفترة التي قضاها أثمرت عن نجاحات كبيرة على مدارالعام الماضي متمنياً التوفيق والنجاح له في خطوته المقبلة بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته لرغبة منه في العودة للعمل في المجال الفني.
أوضح النادي أنه تفهم طلب الكابتن حسام البدري ورغبته في العودة لمجال التدريب في الفترة المقبلة بعد المجهود الضخم الذي بذله مؤخرا وكان سببا مع القائمين على إدارة النادي في وصول الفريق لهذه المرتبه بين كبار الكرة المصرية.
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