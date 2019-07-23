أحمد حسن يقترب من الرحيل عن بيراميدز

قرر أحمد حسن المشرف علي الكرة بنادي بيراميدز الاعتذار عن منصبه خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك عقب إعلان حسام البدري رئيس النادي اعتذاره عن الاستمرار بمنصبه والعودة للتدريب . عن الاستمرار بمنصبه والعودة للتدريب . وغاب أحمد حسن عن مران الفريق مساء اليوم بعد أن جمع متعلقاته من مقر تدريبات الفريق قبل الزيارة التي قام بها مالك النادي الجديد سالم الشامسي للمران . من مقر تدريبات الفريق قبل الزيارة التي قام بها مالك النادي الجديد سالم الشامسي للمران . يذكر أن حسن هو أحد المرشحين للعمل مع البدري في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول.

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