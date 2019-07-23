رسميًا.. بيراميدز يتعاقد مع إسلام عيسى

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أعلن نادي بيراميدز اليوم الاثنين، عن تعاقده بشكل رسي مع إسلام عيسى، لاعب المصري البورسعيدي.
وكان الفريق خاض مفاوضات عديدة مع المصري البورسعيدي من أجل الحصول على خدمات اللاعب،حتى تم التوصل لاتفاق نهائي بانتقال عيسى إلى صفوف بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه.
وتأخر حسم الصفقة بسبب تمسك المصري بالحصولعلى 35 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن اللاعب، وهو ما رفضته إدارة بيراميدز في البداية وعرضت 25 مليون جنيه، وبدأ عيسى في الانقطاع عن التدريبات بسبب مغالاة المصري، قبل أن يوافق بيراميدز على دفع المبلغ المطلوب .
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