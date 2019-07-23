المنيا والقوصية" حبايب" وديا

تعادل فريق المنيا مع القوصية بهدف لكل منهما ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد بدوري الممتاز "ب". الممتاز "ب". تقدم المنيا بهدف في الشوط الثاني وسجل القوصية هدف التعادل في الثاني. القوصية هدف التعادل في الثاني. يذكر ان المنيا يقوده فنيا سمير كمونة ويسعى لتشكيل توليفة للصعود للدوري الممتاز بعد غياب.

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