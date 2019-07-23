بني سويف يخسر أمام أكتوبر بهدف وديا

خسر فريق بني سويف امام نظيره ٦ أكتوبر بهدف نظيف وديا اليوم بملعب الأسيوطى سبورت في اطار الاستعداد للموسم الجديد بدوري القسم الثاني. للموسم الجديد بدوري القسم الثاني. وسوف يواجه بني سويف الترسانة غدا الثلاثاء في ثاني وديات الفريق في إطار نفس الاستعدادات. ثاني وديات الفريق في إطار نفس الاستعدادات. يذكر أن فريق بني سويف في معسكر مغلق بمنتجع الاسيوطي حتى متصف الشهر المقبل ويقوده تدريبيا حسن موسى.

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