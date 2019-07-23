براءة كريستيانو رونالدو من قضية الاعتداء الجنسى

أكدت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لم يوجه له أى اتهامات بشأن قضية الاعتداء الجنسى التى اتهمته بها إحدى الفتيات فى مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية قبل 10 سنوات. مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية قبل 10 سنوات. واتهم رونالدو فى قضية اغتصاب فتاة تدعى كاثرين مايورجا فى لاس فيجاس فى عام 2009. وادعت أن نجم يوفنتوس اغتصبها فى جناحه بأحد الفنادق. 2009. وادعت أن نجم يوفنتوس اغتصبها فى جناحه بأحد الفنادق. وعادت القضية من جديد على الساحة وتم توجيه الاتهام لكريستيانو رونالدو فى قضية الاغتصاب، قبل أن يتم إسقاط القضية اليوم مرة أخرى لأن المزاعم لا يمكن إثباتها.

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