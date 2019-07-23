شاهد.. المشرف على الكرة بالمقاولون يجتمع مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي

عقد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على فريق الكرة، جلسة مع لاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الأهلي يوم الاربعاء المقبل، في لقاء يحتاج فيه الفريق الأحمر لتحقيق الفوز، ليتوج رسميًا بلقب الدوري الممتاز.

وطالب عادل خلال جلسته مع اللاعبين بضرورة الفوز أمام الأهلي،

والقتال بشكل قوي في المباراة.

وأردف "اللاعب حينما يسجل في الأهلي يصبح الأمر ضمن إنجازاته، وكذلك المدرب الذي يفوز على الأهلي يفتخر دائمًا بذلك".

وواصل "الفوز سيكون انجاز شخصي لكم، أريد أن تتمتعوا وتمارسوا كرة القدم الحقيقية، وتلعبوا بحماس، لتحققوا الفوز ولا تلتفتوا لأي حديث يقال، فأنتم

تقدمون أنفسكم لمصر فالكل سوف يتابع مباراتكم أمام الأهلي".

وتابع "الروح العالية يجب أن تظهر كما رأيتم الجونة، لقد فزنا على الأهلي في الدور الأول وكنا خصما قويا، أريد أن يتحدث الجميع عن فريق المقاولون العرب عقب اللقاء".

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وأردف "إذا فزنا على الأهلي سنصل إلى النقطة 51، وهو رقم قياسي لم يحققه المقاولون من قبل في دوري من 18 فريق".

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from Amir Mosleh on Vimeo.