رسميًا.. رفيق يوسف مديرا فنيا لسلة سبورتنج

أعلن نادي سبورتنج عن تولي رفيق يوسف مهام المدير فني للفريق المرتبط رجال تحت 18 سنة، بجانب كونه مشرفاً على قطاع الناشئين. الناشئين. ويعاون رفيق يوسف في الجهاز الفني كل من سيف صابر مدرب عام، ومحمود حسن مدرب، اسلام الشبكاتي اداري، وسيد كمال مخطط احمال. مدرب، اسلام الشبكاتي اداري، وسيد كمال مخطط احمال. وحصل يوسف مؤخرًا خلال شهر يونيو الماضي علي البطولة العربية ويوليو الجاري علي البطولة الإفريقية وتأهل للمشاركة في بطولة العالم 2020.

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