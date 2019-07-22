رياضة | اتحاد الكرة يسمح بحضور 30 مشجع فقط في مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يسمح بحضور 30 مشجع فقط في مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد الكرة المصرية منذ قليل السماح بدخول 30 مشجع فقط في لقاء القمة وديربي القاهرة القادم بين الأهلي والزمالك في المباراة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019، والتي ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 28 يوليو الجاري

أوضح اتحاد الكرة، بأنه قد أبلغ مسؤولي الناديين بهذا القرار في الساعات المقبلة، على أن يحضر نحو 15 مشجع من كل نادي بجانب أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الإعلاميين اللقاء المنتظر في ختام مباريات الدوري لهذا الموسم.

ويذكر بأن نادي الزمالك قد تعرض لصدمة قوية بعد خسارته لنقطتين في مباراته الأخيرة بالتعادل أمام الجونة، ليصبح النادي الأهلي في حاجة إلى تحقيق الفوز فقط على حساب المقاولين العرب يوم الغد الأربعاء من أجل حسم صراع اللقب بصورة رسمية وتصبح مباراة القمة "تحصيل حاصل"، أما في حالة تعادل الأهلي وفوز الزمالك على الإسماعيلي، فإن مباراة القمة ستكون هي المباراة الفاصلة لتحديد بطل بطولة الدوري في هذا الموسم الطويل والشاق.