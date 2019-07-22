رياضة | نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم الأثنين 22-7-2019| إدارة الزعيم في مأزق.. وتقترب من تجديد عقد ثلاثة لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم الأثنين 22-7-2019| إدارة الزعيم في مأزق.. وتقترب من تجديد عقد ثلاثة لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الأثنين العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها تورط إدارة الهلال في أزمة بسبب سوريانو، والاقتراب من تجديد عقد ثلاثي الفريق.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم الأثنين الموافق 22-7-2019 كالتالي:

مهاجم الهلال يتسبب في مأزق لإدارة الفريق

وضع الإسباني جوناثان سوريانو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، فريقه برئاسة فهد بن نافل في ورطة، بعدما طالب بالحصول على مبلغ 15 مليون ريال، من أجل الرحيل عن صفوف الزعيم بالتراضي.

وتسعى إدارة الهلال للاستغناء عن خدمات اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إلا أنه يرغب في الحصول على مستحقاته المالية كاملة، لانهاء التعاقد بينهما بالتراضي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الهلال أصبحت أمام أمرين لابد من اختيار أحدهما، الأول استمرار اللاعب في صفوفها، والثاني رحيله إما بانتقاله إلى ناد آخر، أو إنهاء التعاقد بشكل يرضي الطرفين.

ويذكر أن سوريانو انضم لصفوف الهلال في ديسمبر الماضي، على أن يستمر في الفريق لمدة عامًا ونصف.

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الهلال يقترب من تجديد تعاقده مع ثلاثي الفريق

اقتربت إدارة الهلال السعودي، من تجديد تعاقدها مع ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن فهد بن نافل رئيس النادي، وصل إلى النمسا من أجل متابعة معسكر الفريق الخارجي، وتجديد تعاقد ثلاثي الفريق.

الهلال يعلن عن رحيل مدافعه للدوري الصربي

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عن رحيل المدافع الأسترالي ميلوش ديجينيك، إلى نادي النجم الأحمر الصربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن ينتقل ديجينيك إلى النجم الأحمر، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، حيث غادر المدافع الأسترالي مقر معسكر الهلال في النمسا للانضمام لفريقه الجديد.

وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غادر المحترف الأسترالي ميلوش ديجينك، مقر معسكر فريق الهلال الأول لكرة القدم في مدينة لينز النمساوية".

وأضاف: "وذلك بعد أن وافقت إدارة النادي على إعارته لمدة عام واحد إلى النجم الأحمر الصربي مع خيار شراء العقد".