رياضة | دروجبا: محرز أفضل من صلاح وماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دروجبا: محرز أفضل من صلاح وماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نجم وأسطورة منتخب ساحل العاج ونادي تشيلسي "ديديه دورجبا" بأنه سعيد للغاية بالمشاركة في تجربة تحليل المباريات والتي خاضها خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 مع إحدى القنوات المصرية، وأشار "ديديه" بأنه مستعد لخدمة القارة السمراء بكل ما يملك من قوة، لذلك هو يقبل أي منصب يتم إسناده له من قبل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وخلال تصريحاته لموقع "كوورة"، قال الأسطورة ديديه دورجبا، بأنه يطمح ليكون متواجد بشكل أكبر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حتي يتمكن من تقديم كل ما لديه إلى جمهور الكرة في القارة السمراء.

وعند سؤاله هو اللاعب الأفضل في القارة السمراء في الوقت الحالي، قال دورجبا: "أعتقد بأن رياض محرزتفوق بشكل كبير على صلاح وماني خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب إلتزامه الشديد تجاه الفريق وإبتعاده عن الفردية الزائدة، وهو الأمر الذي أفتقده محمد صلاح وماني خاصة خلال بطولة أمم أفريقيا الأخيرة".

وعن المدرب الأفضل في بطولة أمم أفريقيا بحسب وجهة نظر دورجبا، فالفيل الإيفوري قد رشح الثنائي "جمال بلماضي" و"أليو سيسيه" ليكونوا الأفضل في القارة السمراء خلال العام الجاري.