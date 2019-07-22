رياضة | تعليق أحمد حسن على رحيل حسام البدري من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق أحمد حسن على رحيل حسام البدري من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد حسن المشرف على فريق الكرة بنادي بيراميدز عن رحيل حسام البدري من منصب رئيس النادي.

وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حسام البدري اسم كبير وتعاملت معه كلاعب وكمساعد في العمل الإداري".

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وتابع: " هو شخص نقي ومن أفضل الشخصيات التي تعاملت معاها، شخص نقي ومحترم جدًا واستفدت منه كثيرًا".

وأضاف: "نقدر موقف حسام البدري ورغبته في العودة للعمل الفني مرة أخرى".