رياضة | مبابي يسير على نهج نيمار مع باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يسير على نهج نيمار مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان مطمعا للكثير من الأندية الكبرى في العالم، وذلك بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب في المواسم الأخيرة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إلى أن مبابي قرر السير على نهج نيمار مع الفريق الباريسي، بعد الإغراءات التي عرضت عليه من كبار أوروبا.

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ويفكر مبابي في التخلي عن فكرة البقاء مع نادي باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري، والرحيل عن الفريق إلى ريال مدريد الإسباني.

وبات البرازيلي نيمار دا سيلفا قريبا من الرحيل عن باريس سان جيرمان، خاصة بعد غيابه لفترة عن تدريبات الفريق الاستعدادية للموسم المقبل.