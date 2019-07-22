رياضة | إنييستا يتحدث عن مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنييستا يتحدث عن مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل اللاعب الحالي لفريق فيسيل كوبي الياباني، الإسباني أندريس إنييستا، ألا يختلط عليه الأمر خلال مواجهة فريقه القديم برشلونة، السبت المقبل، في مباراة ودية تحضيرية للموسم الجديد.

سيواجه الفريق الياباني الذي انضم له اللاعب العام الماضي قادماً من البرسا الذي ارتبط اسمه به منذ عمر 12، الفريق الكاتالوني في مباراة ودية على هامش بطولة "كأس راكوتين".

وبسؤاله اليوم الإثنين خلال حدث أقيم في طوكيو اختير خلاله كسفير أو "رمز" للدوري الإسباني، اعترف إنييستا أن هذه المباراة "ستكون غريبة"، لأنه لم تُتح له فرصة مواجهة فريقه السابق من قبل.

وقال لاعب الوسط المخضرم مازحاً: "سأحاول أن أمرر الكرة لزملائي بالفريق، وألا يختلط على الأمر".

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وأوضح إنييستا أن هذه المباراة ستكون أيضاً بمثابة احتفالا للاعبين ومشجعين كرة القدم، لأنه ليس باستطاعتهم رؤية هؤلاء اللاعبين كل يوم.

وأضاف: "سنحاول أن نستمتع بهذا اليوم، ونقضيه بشكل جيد، وأن ننافس بأفضل طريقة ممكنة".

وصرح اللاعب أن أكثر ما يفتقده في إسبانيا هو التدريب والمنافسة هناك والاقتراب أكثر من العائلة، وأوضح: "شعرت بأنهكان يجب على اتخاذ قرار والعودة للتحلي بالطموح، كان الناس رائعين وحظيت بمحبة واحترام، وها نحن نحاول الدخول في هذه الثقافة والروتين، ولكنني أيضاً سعيد للغاية لتواجدي هنا".

وعلّق إنييستا على انتقال كل من تاكيفوسا كوبو وهيروكي آبي إلى ناديي ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، قائلاً: "اللاعبان يمتلكان خصائص جيدة للغاية، انتقلا إلى برشلونة وريال مدريد لأنهما لديهما مقومات وقدرات لذلك، فاللاعب الذي لديه قدرات يمكنه اللعب لأي فريق وفي أي دوري".