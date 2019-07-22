رياضة | سبورت الكتالونية تُفجر مفاجأة عن رحيل بيل وصفقة الموسم لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت الكتالونية تُفجر مفاجأة عن رحيل بيل وصفقة الموسم لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أن رحيل جاريث بيل من ريال مدريد يقرب هدف زين الدين زيدان من النادي الملكي بعد فترة من المفاوضات المتعثرة هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رحيل بيل سيقرب بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد من القدوم إلى السانتياجو برنابيو بدلاً من الويلزي صاحب الأجر المرتفع.

وكان زين الدين زيدان قد رفض استمرار بيل في صفوف الملكي مشيراً إلى خروج الويلزي من حساباته الفنية للموسم الجديد في ظل وجود البلجيكي إيدين هازارد ورودريجو.

ويقترب جاريث بيل من الانضمام إلى صفوف أحد الأندية الصينية هذا الصيف بعد مناوشات كلامية مع زيدان جعلت عدم استمراره أمر محسوم نهائياً.