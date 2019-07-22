رياضة | عاجل.. حسام البدري يوافق على تدريب الزمالك بشرط وحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حسام البدري يوافق على تدريب الزمالك بشرط وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي من العودة للتدريب عبر بوابة القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد فتح باب المفاوضات مع المدرب لتوليه المسئولية الفنية في الموسم المقبل ليحل محل خالد جلال الذي تم الاستقرار على رحيله وعدم بقائه مع الفريق.

وتعادل الزمالك مع الجونة بالأمس بنتيجة 2-2 ضمن منافسات بطولة الدوري لتتقلص فرص الفريق الأبيض في الفوز ببطولة الدوري.

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وأكد المصدر أن البدري لا يمانع في تولي تدريب الزمالك خلال الموسم المقبل، لكن الأولوية لديه في تدريب المنتخب الوطني وحال عدم الاستقرار عليه من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سيكون خياره الثاني بالموافقة على عرض الزمالك.

وأوضح المصدر أن البدري يعلم جيدًا صعوبة عودته من جديد إلى الأهلي بعد تجربته مع بيراميدز وتوتر علاقته مع الجماهير الحمراء وهو ما جعله يرحب بتولي تدريب الزمالك.