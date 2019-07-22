رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقدم عرض العمر لضم نيمار وصلاح يضع شرطا وحيدا للانتقال للملكي والكشف عن سر طرد المنبوذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقدم عرض العمر لضم نيمار وصلاح يضع شرطا وحيدا للانتقال للملكي والكشف عن سر طرد المنبوذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دراسة إنتر ميلان الإيطالي لضم جاريث بيل نجم الفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- منبوذ ريال مدريد على رادار إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية بريطانية إيطالية عن رغبة الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد في عدم الرحيل إلى الدوري الصيني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن إنتر ميلان الإيطالي يدرس ضم النجم الويلزي.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد صرح عقب مباراة فريقه الودية الأخيرة ضد بايرن ميونيخ ضرورة بيع بيل في أسرع وقت مؤكدا على اقتراب رحيله عن النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تصريح زيدان أثار التساؤلات عن الوجهة المستقبلية لبيل الذي ارتبط وفقا للعديد من وسائل الإعلام بالانضمام إلى أحد أندية جمهورية الصين الشعبية أو العودة إلى توتنهام هوتسيبير.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن برنامج إل لارجويرو المُذاع عبر أثير إذاعة كادينا سير الإسبانية أن بيل رفض فكرة اللعب في الصين خصوصًا وأنه لا يشعر بالحماس الكبير تجاه هذه الخطوة فيما يتعلق بمسيرته المهنية.

وأكدت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن حصول بيل على عرض من بكين جوان الصيني براتب أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن إنتر ميلان اقتحم سباق التوقيع مع جاريث بيل ويسعى لتدعيم قائمة الفريق باسم جديد مميز على صعيد مركز الجناح.

وأكد نيكو شيريا الصحفي بالصحيفة الإيطالية أن المحادثات بشأن فرضية انضمام بيل إلى إنتر ميلان قد بدأت بالفعل ومن المُنتظر أن يساهم الوسيط نيليو لوكاس في المفاوضات بين الناديين.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بيل انضم إلى ريال مدريد في 2013 من توتنهام هوتسيبير في صفقة كلفت خزائن الميرينجي ما يقرب من 101 ملايين يورو. ونجح بيل صاحب 30 عاما في تسجيل 102 هدفا وصناعة 65 آخرين خلال 231 مباراة شارك بها مع الملكي في مختلف المسابقات وقد تُوج مع الفريق بثلاثة ألقاب من دوري أبطال أوروبا إضافة إلى لقب واحد بالدوري الإسباني.

- ريال مدريد يعرض نجمه من أجل نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد عرض 90 مليون يورو بالإضافة إلى نجمه جاريث بيل على نادي باريس سان جيرمان من أجل ضم نجمه نيمار دا سيلفا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ليوناردو مدير باريس سان جيرمان رفض العرض لأنه لم يجده مقنعًا بالشكل الكافي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى رغبة أندية مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وبايرن ميونخ وتوتنهام في التعاقد مع بيل ولكنهم لم يقدموا أي عروض للتعاقد معه حتى الآن.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه من المحتمل أن يقبل بيل بالرحيل إلى الدوري الصيني هذا الصيف للتخلص من مكانه السىء في الميرينجي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار حدد برشلونة كأولوية لكن البلوجرانا فشل في كل مفاوضاته مع PSG حتى الآن.

- هل يستمر أسينسيو مع ريال مدريد ؟

كشفت وسائل إعلام إسبانية وعالمية بأن ريال مدريد لا ينوي بيع نجمه الشاب ماركو أسينيسو والبالغ من العمر 23 عاما هذا الصيف على الرغم من التقارير التي ربطته بالرحيل عن السانتياجو بيرنابيو.

وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق يشرف على سوق الانتقالات قبل بداية الموسم الجديد وذلك بعد أن دفع الملكي أكثر من 300 مليون يورو لشراء عدد من الصفقات أهمها هازارد ويوفيتش ومن المتوقع الحصول على 200 مليون يورو من لاعبين متوقع رحيلهم عن النادي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الشبكة العالمية أنه على الرغم من الأرباح المتوقعة من صفقات بيع نجوم ريال مدريد إلا أن أسينسيو ليس أحد هؤلاء النجوم المتوقع رحيلهم في الأسابيع المقبلة.

كما أوضحت إذاعة الإسبانية كادينا أن الملكي رفض ستة عروض من أندية مختلفة لضم أسينسيو.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن كل الأندية التي تواصلت مع ريال مدريد هي أندية كبيرة تشارك في دوري أبطال أوروبا باستمرار ومع ذلك تم رفض عروضهم لضم أسينسيو.

وقال جاجيولي وكيل أعمال أسينسيو في تصريحات لشبكة ESPN العالمية: "في العام الماضي، إدارة ريال مدريد رفضت عروضا بقيمة 180 مليون يورو للتخلي عن خدمات أسينسيو يبدو أنه سيبقى في العاصمة الإسبانية على الأقل لنهاية عقده والذي ينتهي في 2023".

- محمد صلاح يشترط على ريال مدريد للرحيل عن الريدز

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الملكي في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "دون بالون"، إن محمد صلاح اشترط على ريال مدريد الحصول على30 مليون يورو سنويا، من أجل الانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

وأبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رغبته في التعاقد مع أحد ثنائي ليفربول (محمد صلاح - ساديو ماني)، وذلك بعد تألق الثنائي في الموسمين الماضيين.

- ريال مدريد يرفض رحيل إيسكو

رفض مسؤولو نادي ريال مدريد فكرة التفريط في خدمات الإسباني إيسكو ألاركون وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان إيسكو قد تلقى عدة عروضاً مغرياً خلال فترة الميركاتو وذلك بعدما كان حبيس دكة الإحتياط في الموسم الماضي قبل عودة زين الدين زيدان.

وأشار راديو "كادينا سير" الإسباني أن نادي ريال مدريد قد رفض 6 عروضاً من أندية مختلفة لضم إيسكو.

وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريحات صحفية: "في العام الماضي رفضت إدارة ريال مدريد عروضاً بقيمة 180 مليون يورو للتخلي عن أسينسيو".

وتابع حديثه: "يبدو أن لاعب الوسط سيبقى في العاصمة الإسبانية حتى نهاية عقده، والذي ينتهي في 2023".

- صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن عرض من نادى ريال مدريد إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى ريال مدريد قدم عرض بقيمة 90 مليون يورو وأيضاً خدمات اللااب الويلزى جاريث بيل لاعب ريال مدريد مقابل إنتقال نيمار للمرينجى.

وأشارت الصحيفة أن بعد أن قرر ريال مدريد رحيل بيل وصرح زين الدين زيدان المدير الفنى برحيل بيل أصبح هناك تفكير من جانب الملكى أن يدخل بيل ضمن الصفقة لقدوم نيمار.

- لهذا السبب زيدان طرد بيل من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن السبب الحقيقي وراء توتر العلاقة بين الويلزي جاريث بيل والفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن تدهور علاقة جاريث بيل وزيدان تعود إلى الكلاسيكو بتاريخ 23 ابريل 2017.

وذكرت الشبكة أن في ذلك اليوم بيل قد أخبر زيدان إنه جاهز للمباراة ولعب نصف نهائي دوري الأبطال، ليتفاجأ بتعرض اللاعب للإصابة بعد شوط واحد.

وأوضحت الشبكة أن هذا يعني إن اللاعب في الأساس غير جاهز، وبيل في تلك المباراة قام بخداع مدرب ريال مدريد.

ويقترب بيل من الرحيل إلى بكين جوان الصيني، وسيتقاضى راتباً خرافياً فيما رفض الويلزي فكرة المغادرة إلى الدوري الانجليزي الممتاز.

- مبابي يثير الجدل حول مستقبله.. والسبب ريال مدريد

أثار الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حالة من الجدل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : مبابى هو أحد اللاعبين الأكثر طلبًا في ريال مدريد للوصول إلى النادي الأبيض في المستقبل القريب ، الفرنسي لديه عقد حتى عام 2023 ، ويريد باريس سان جيرمان أن يجدد تعاقده، لابعاد أي عروض مقدمة إليه للحصول على خدماته، وخاصة ريال مدريد الذي يفكر فيه في الصيف المقبل.

وواصلت الصحيفة الإسبانية : في الوقت الحالي ، على الرغم من طلبات باريس سان جيرمان بالتجديد ، لا ينوي مبابى التجديد، و أوضحت صحيفة لو باريزيان أن كيليان مبابي لا يزال لا يفكر في تجديد عقده وأن ليوناردو نفسه لا يشرع في بدء مفاوضات بشكل رسمي لكنه على اتصال دائم به وبأسرته لتبادل الآراء بشأن النادي .

وتابعت الصحيفة الإسبانية : طلب مبابى المزيد من الثقل في الفريق ولديه بالفعل ، ولكن ليس بما فيه الكفاية ويتوقع المزيد من الإيماءات من النادي ، حيث يشعر اللاعب ان ثقله سيزيد وتتويجاته الجماعية والفردية ستكثُر حال انضم لصفوف ريال مدريد .

وأنهت: يدرك ريال مدريد تمامًا كل شيء يحدث مع مبابي ليذهب إليه ، لكن دائمًا تحت فرضية عدم شن حرب مع باريس سان جيرمان .

- أنشيلوتي يواصل الضغط لخطف نجم ريال مدريد

أكد الإيطالي المخضرم ، كارلو أنشيلوتي ، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، عن عدم استسلام إدارة فريقه في التعاقد مع النجم الكولومبي جيمس رودريجيز ، لاعب وسط ريال مدريد ، خلال الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي الجاري .

وأكد مدرب نابولي ، كارلو أنشيلوتي ، أن مفاوضات جيمس ما زالت مفتوحة ، لا يفقد الإيطالي الأمل ، على الرغم من صعوبة المفاوضات مع ريال مدريد.

واضاف انشيلوتي: نحاول التوقيع معه لأنه سيحسننا كثيرًا ، كنت أرغب في ذلك في بايرن ميونيخ ، كان الأمر رائعًا أيضًا عندما غادرت ، رغم أنه واجه بعض المشكلات في الموسم الثاني.

- نجم وسط ريال مدريد يقترب من آرسنال

يرغب نادي أرسنال الانجليزي في التعاقد مع داني سيبايوس نجم ريال مدريد والذي يسعى النادي الملكي للتخلص منه هذا الصيف لوجود لاعبين آخرين في نفس مركزه.

وقال الصحفي تانكريدي بالميري، الذي يعمل في شبكة سي إن إن: "أرسنال عرض 30 مليون يورو من أجل التعاقد مع داني سيبايوس ولكن ريال مدريد مُصر بأن يضع شرط جزائي في العقد وهي إعادة الشراء مُقابل 40 مليون يورو".

وكانت التقارير قد أشارت إلى نادي توتنهام دخل على خط المفاوضات مع أرسنال على ضم سيبايوس من ريال مدريد.

وعلى صعيد آخر؛ يقترب نادي ريال مدريد من التخلص من لاعبه الويلزي جاريث بيل الذي كان حديث وسائل الإعلام في الساعات الماضية بسبب مناوشاته الكلامية مع زيدان مدرب الملكي.

كما تشير التقارير إلى أن ريال مدريد يحاول وضع عرض مناسب على طاولة باريس سان جيرمان من أجل الظفر بخدمات نيمار جونيور هذا الصيف.