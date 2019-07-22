رياضة | راكيتيتش يرد على شائعات رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يرد على شائعات رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، النجم الكرواتي إيفان راكتيتش، اليوم الإثنين، أنه اعتاد أن يكون هدفاً للشائعات التي تتمركز حول احتمالية انتقاله لناد أخر، مؤكداً أن هذا الأمر لا يزعجه لأنه جزء من كرة القدم.

قال راكتيتش في مؤتمر صحافي عقده اليوم في معسكر برشلونة باليابان: "موقف اعتدته منذ أن جئت إلى هنا، يحدث كما حدث في العام الماضي، بالطبع تحدثت مع النادي ومع المدرب، فكرتي لم تتغير، أرغب في الاستمرار، ولكنني سأكون مستعداً لأي شيء".

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وأشار اللاعب الدولي الكرواتي إلى أن تعاقده مع برشلونة لا يزال يمتد لسنوات، وأنه رغبته الوحيدة هي تقديم الأفضل للنادي الكاتالوني.

وأضاف: "هنا نحاول جميعاً أن نكون معاً مجموعة قوية، من يؤدي بشكل أفضل في الملعب هو من سيلعب، ولهذا يوجد المدرب".

وتابع: "سأبذل كل شيء، وسأعمل بقوة لكي يختارني المدرب للعب، وسأحاول مساعدة برشلونة للفوز بكل شيء، أهم شيء أننا هنا نشكل مجموعة قوية".