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نيمار.. نهاية شهر العسل في باريس سان جيرمان

اعتبارا من الموسم المقبل لن يحظى نيمار بتعامل خاص في باريس سان جيرمان. الطفل المدلل للفريق الباريسي لم يعد من عناصر الصفوة بل مثله مثل باقي اللاعبين في انتظار حسم أمر بقاءه مع النادي.

وصل الاثنين الماضي المهاجم البرازيلي نيمار إلى معقل سان جيرمان بباريس، أي أنه وصل متأخرا بأسبوع عن موعد انطلاق التدريبات.

سبب كافٍ لتثور ثائرة مدير الكرة الجديد ليوناردو الذي هاجم، وأمام باقي عناصر الفريق، نيمار داخل كابينة اللاعبين. ويجب التنويه أن هذا التعامل جديد مع نيمار في باريس الذي طالب بتعامل خاص كأحد شروط انتقاله من برشلونة إلى صفوف حامل لقب الدوري الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

إنذار شفوي قاسٍ حصل عليه المهاجم، كما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، موضحة أن مدير الكرة طالب اللاعب بتقديم اعتذار رسمي.

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كما أن نيمار المعروف بعد التزامه بمواعيد التدريب، تنتظره أقصى عقوبة مالية ضخمة يدفعها لفريقه. ويبدو أن النادي الباريسي قرر تغيير نهجه مع اللاعبين النجوم، فلم يعد ضروريا حضور نجوم النادي الكبار على غرار أنخيل دي ماريا وكافاني، حين يعتزم ليوناردو إلقاء كلمته أمام عناصر الفريق.

تطور آخر بخصوص نيمار، تقول الصحيفة يتجلى في مطالبة ليوناردو باقي اللاعبين، بحل نزاعاتهم الشخصية مع نيمار بشكل مباشر وشخصي دون اللجوء إلى إدارة النادي. وكما هو معلوم يريد نيمار بأي ثمن العودة إلى برشلونة، لكن باريس سان جيرمان لا يريد التسرع في الصفقة، وبالنسبة لمدير الكرة فإن الأمور واضحة: "لم نتوصل بأي عرض محدد" وإلى ذلك الحين فإن نيمار "يلعب لباريس سان جيرمان وعقده مستمر لثلاث سنوات أخرى".

من جهته، أكد المدرب الألماني توماس توخل أن نيمار سينضم إلى الفريق في رحلته إلى آسيا، بعد أن غاب عن رحلة ألمانيا الخاطفة. وأوضح توخل: "سيرافقنا إلى الصين، وهناك سنقوم بالتدريبات، بعدها سيتم إشراكه في المباريات".