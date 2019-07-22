الامارات | براءة كريستيانو رونالدو من تهمة الاغتصاب

شكرا لقرائتكم خبر عن براءة كريستيانو رونالدو من تهمة الاغتصاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة “صن” الإنجليزية اليوم أن هناك تطورات جديدة في قضية الإغتصاب التي يواجهها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث أعلن من يتولى الدفاع عن النجم المعروف أن لاعبهم لن يواجه أى اتهامات فى القضية المثارة ضده منذ عشر سنوات.

وجاء في الخبر “لن يواجه النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أى اتهامات بشأن مزاعم قضية الاعتداء الجنسى التى اتهمته بها إحدى الفتيات فى مدينة "لاس فيجاس" الأمريكية قبل 10 سنوات”.

وكان كريستاينو رونالدو قد أتهم قضية اغتصاب فتاة تدعى كاثرين مايورغا فى لاس فيجاس فى عام 2009. وادعت أن نجم يوفنتوس اغتصبها فى جناحه بأحد الفنادق.

Advertisements

القصة تعود إلى يونيو 2009 عندما قامت الفتاة بإبلاغ رجال الشرطة بأنها كانت ضحية اعتداء جنسي، لكن أغلقت شرطة لاس فيجاس القضية بسبب عدم وجود أدلة فيديو.

وفى العام الماضي، عادت القضية من جديد على الساحة وتم توجيه الاتهام لكريستيانو رونالدو فى قضية الاغتصاب، قبل أن يتم إسقاط القضية اليوم مرة أخرى لأن المزاعم "لا يمكن إثباتها".