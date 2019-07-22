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يوفنتوس يطلب 90 مليون إسترليني للتخلي عن ديبالا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «مترو» البريطانية، اليوم الإثنين، عن شرط يوفنتوس للتخلي عن لاعب كرة القدم الأرجنتيني باولو ديبالا، لصالح مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة فإن يوفنتوس مستعد لبيع ديبالا، مقابل مبلغ يتراوح ما بين 70 و90 مليون جنيه إسترليني.

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وفي نفس السياق، أشارت صحيفة «ديلي ميل» إلى أن أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، سيسعى لضم ديبالا في حال رحل روميلو لوكاكو أو بول بوجبا، حيث يراه لاعبًا مهمًا وسيتطور بقوة.

وارتبط لوكاكو مؤخرًا بالرحيل إلى صفوف إنتر ميلان، بينما يسعى للظفر بخدمات بول بوجبا هذا الصيف.

يُذكر أن اليونايتد ليس النادي الوحيد المهتم بضم ديبالا، حيث أبدى باريس سان جيرمان وإنتر ميلان أيضا اهتمامهما به.

ويسعى سولسكاير لتدعيم صفوف الشياطين الحمر بقوة، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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