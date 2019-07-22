شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يطالب الأندية المصرية بسرعة تحديد موعد ومكان إقامة المباريات الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بسرعة تحديد تواريخ ووقت ومكان إقامة مباراتي الذهاب والعودة للدور التمهيدي، وذلك على أقصى تقدير يومي 25 يوليو بالنسبة للقاءات الذهاب، و8 أغسطس لمباريات الإياب.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أيام 9 و10 و11 أغسطس المقبل لمباريات ذهاب الدور التمهيدي، وأيام 23 و24 و25 من الشهر ذاته للقاءات الإياب.