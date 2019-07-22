شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحدد الإثنين المقبل موعدًا لإجراء قرعة تصفيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم الإثنين المقبل، موعدًا لإجراء قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

Advertisements

وأوضح الكاف في بيان اليوم أن عملية سحب قرعة تصفيات المونديال ستقام يوم 29 يوليو الجاري، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعفى منتخب مصر من خوض منافسات الدور التمهيدي للتصفيات، ضمن المنتخبات الـ26 أصحاب أعلى ترتيب إفريقي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

جدير بالذكر أن منتخبات مصر والمغرب وتونس والسنغال ونيجيريا مثلت قارة إفريقيا في كأس العالم الماضية عام 2018 في روسيا.