وعد مالك ليستر الراحل يقرب ماجواير من يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن فيتشاي سريفادانابرابا، مالك ليستر سيتي الراحل، وعد هاري ماجواير مدافع الفريق بالسماح له بالانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية اليوم الإثنين، إن سريفادانابرابا، الذي تُوفي بشهر أكتوبر الماضي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وعد ماجواير بعد بطولة كأس العالم 2018 بالرحيل إلى اليونايتد هذا الصيف.

واقترب المدافع الإنجليزي ماجواير (26 عاما) كثيرا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الجاري، في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 80 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن تقارير كشفت أن ماجواير أبلغ إدارة ليستر الأسبوع الماضي برغبته في المغادرة، ليقرر النادي عدم الوقوف في طريق اللاعب لكن بشروط تكون مقبولة لدى مسؤولي النادي.