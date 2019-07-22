تقارير: كوريا على أعتاب ميلان

اقترب نادي إيه سي ميلان الإيطالي من التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، كأحد أبرز تدعيماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتبعًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن ميلان أصبح على بعد خطوة وحيدة من إتمام التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، الذي يشارك أيضًا في مركزي الجناح وصانع اللعب.
وأضافت "سكاي سبورتس" أن ميلان توصل لاتفاق مع نادي العاصمة الإسبانية، حول انتقال كوريا البالغ من العمر 24 عامًا، في صفقة من المنتظر أن تبلغ قيمتها 50 مليون يورو.
ويلعب كوريا في صفوف أتلتيكو مدريد منذ عام 2014، بعدما انتقل من سان لورنزو الأرجنيتين مقابل 7.5 مليون يورو، وسجل 30 هدفًا بقميص الفريق منذ ذلك الحين.
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