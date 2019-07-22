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جريزمان: أتمنى تتويج ليفربول بالدوري يومًا ما

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أكد الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الإسباني أنه أتيحت له الفرصة للانتقال إلى الممتاز في الماضي - مع مانشستر يونايتد -، لافتًا إلى أن يحب اللعب مع ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال الإنجليزي.

وفي مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس قال جريزمان حول قراره بالانضمام إلى برشلونة واستمرار اللعب في الليجا: "أستمتع كثيرًا في ".

وأضاف أنه يرغب في اللعب بجوار مواطنه الفرنسي ألكساندر لاكازيت في فريق برشلونة -على الرغم أنه لا توجد فرصة لأن يغادر لاتعب آرسنال ملعب الإمارات-.

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وقال جريزمان: "أحب اللعب مع لاكازيت، إنه صديق لي ، ولعبنا سويًا في المنتخب الوطني، إنه لاعب مذهل ولديه الكثير من المواهب".

وأوضح الفرنسي أنه يحب فريق الإنجليزي، لافتًا إلى أن يأمل في أن يتوجوا بلقب الدوري الإنجليزي يومًا ما.

وأكمل: "إنهم يستحقون الفوز بالدوري الممتاز، وآمل أن يفوزوا بها يومًا ما".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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