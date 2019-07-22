شكرا لقرائتكم خالد بيبو: تعثر المنافس "دافع" للأهلي .. والنحاس تاريخه أكبر من التفويت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى خالد بيبو، عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن تعادل الزمالك بالأمس أمام الجونة يعتبر دافع للأهلي.

وقال بيبو في تصريحات إذاعية : "تعثر المنافس يعطي دافع للأهلي، الدوري طويل وصعب، خاصة وان الاحمر يمر بظروف صعبة. واردف : الاهلي يمتلك ادارة قوية واتزان كبير، وحصد اللقب أمر هام للغاية هذا الموسم.

وتابع : في بداية الموسم كان هناك اجماع على ان الاهلي خارج المنافسة، ولكن كعادة الاحمر استطاع ان يعود بمباريات قوية ونأمل جميعا ان تكتمل الامور على خير.

وعن ما تردد بشأن "تفويت" المباراة المقبلة قال : "عيب النغمة دي، كلام لا يليق بتاريخ عماد النحاس وتاريخ المقاولون العرب وقبل ذلك احرج عماد النحاس الاهلي اكثر من مرة وهو على راس القيادة الفنية للمقاولون العرب.