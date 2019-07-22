شكرا لقرائتكم هل لعب الجونة بغل أمام الزمالك؟ الزاوية العكسية ترد بـ6 مشاهد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسة الخليج 365 بعض تدخلات لاعبى الزمالك والجونة فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الثلاثاء فى الدورى المصرى. وتعادل الزمالك مع الجونة 2 – 2 فى المباراة التى جمعت الفريقن بالأمس الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. وباتت مواجهة المقاولون العرب والأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل الأمل الأخير للفريق الأبيض للبقاء على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى المصري الممتاز حيث ينتظر الأبيض هدية من ذئاب الجبل بالتعادل أمام المارد الأحمر. Advertisements









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