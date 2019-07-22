شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرفض باولو وباسم مرسى فى صفقة عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الإسماعيلى مقترح الزمالك بالحصول على خدمات واحدا من الثنائى حسام باولو وباسم مرسى مهاجم الفريق الأبيض المنتهى إعارتهم للداخلية وسموحة على الترتيب فى صفقة انتقال محمد عواد حارس الدراويش للقلعة البيضاء.

وكشف مصدر بصفقة عواد إن الإسماعيلى طلب بجانب المقابل المالى الخاص بانتقال حارسه إلى الزمالك، الحصول على خدمات واحدا من مهاجمى الفريق الأبيض ومدافع لتعويض انتقال محمود متولى إلى الأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية بجانب تدعيم الخط الأمامى ليتم ترشيح باسم مرسى وباولو وهو ما يرفضه الإسماعيلى.

كما تابع المصدر ذاته إن الزمالك بالتأكيد لن يوافق على انتقال أحد مدافعيه الأساسيين محمود علاء أو محمد الونش أو محمد عبد الغنى إلى الإسماعيلى لذلك طلب مسئولى الأبيض من الدراويش تحديد متطلبات يمكن الموافقة عليها من أجل إتمام الصفقة.