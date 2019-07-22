شكرا لقرائتكم الحكم جامل الزمالك؟ الزاوية العكسية تؤكد حرمان الزمالك من 3 لاعبين بالقمتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسة "الخليج 365" مشادات لاعبى الزمالك مع محمد الغرباوى حارس مرمى الجونة بعد إمساكه للكرة بعد الهدف الذى سجله طارق حامد فى شباكه. وتعادل الزمالك مع الجونة 2 – 2 فى المباراة التى جمعت الفريقن بالأمس الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. وباتت مواجهة المقاولون العرب والأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل الأمل الأخير للفريق الأبيض للبقاء على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى المصري الممتاز حيث ينتظر الأبيض هدية من ذئاب الجبل بالتعادل أمام المارد الأحمر.

اشتباكات لاعبى الزمالك مع حارس الجونة

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