شكرا لقرائتكم الاسماعيلي ينهي مرانه اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب ستاد الاسماعيلية بقيادة محمود جابر استعدادا لمواجهة الزمالك الاربعاء القادم.

تخلل المران التركيز على بعض الجمل التكتيكية و بعض المهام و التعليمات الخاصة للاعبين لتعويض النقص العددي و الغيابات بصفوف الفريق.

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و يغيب عن اللقاء كلا من : محمد صادق للاصابة ، محمود دونجا ، محمود المتولي ، محمد عواد و كريم بامبو.

و التزم الفريق بمعسكر مغلق داخل مقر الاقامة بقندق اللاعبين استعدادا لخوض مرانا خفيفا صباح الغد ثم السفر للمبيت بالقاهرة استعدادا للقاء.