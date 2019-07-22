شكرا لقرائتكم خالد جلال يجتمع بفرجاني ساسي قبل الانضمام لتدريبات الزمالك .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، جلسة خاصة مع الدولى التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وأكد المدير الفنى للاعب أهمية الدور المحورى الذى يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة، والمساعدة فى زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة، وبعد الجلسة انضم الدولى التونسي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق.

كما اجتمع خالد جلال وأمير عزمي مجاهد المدرب بمحمود علاء مدافع الفريق فى جلسة مطولة تحدثوا خلالها مع اللاعب عن الآداء الدفاعي في مباراة أمس أمام الجونة، وطالب الجهاز الفنى من محمود علاء بأهمية التركيز في الفترة المقبلة خاصة وإنه أحد العناصر الأساسية، ثم اتجه اللاعب بعدها لخوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم ولم يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق، كما أدى حازم إمام ظهير أيمن الفريق تدريبات تأهيلية بسبب شعوره بآلام بسيطة في العضلة الأمامية.

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وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الجونة أمس تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب في بداية المران، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال البدنية.

في الوقت نفسه فقد حرص طارق حامد نجم وسط الفريق على المشاركة في تدريبات الأحمال البدنية تحت قيادة مدرب الأحمال مع باقي اللاعبين على الرغم من خوض اللاعبين الذي شاركوا في مباراة أمس بشكل أساسي مران بالجري حول الملعب، إلا أن اللاعب حرص على خوض تدريبات بدنية من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى، بعد غدٍ الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى ويحتاج الأبيض إلى الثلاث نقاط حيث تكمن أهميتهم بعيدًا عن الدورى فى حسم المشاركة رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا حيث يحتل بيراميدز حاليًا المركز الثانى فى جدول الدورى برصيد 70 نقطة ولكنه أنهى مبارياته فى البطولة بشكل رسمى ويحتاج الزمالك إلى تخطيه لضمان المشاركة فى دورى الأبطال خاصة إن أي تعثر أمام الإسماعيلى أو الأهلى فى ختام الدورى قد يهدد مشاركة الأبيض فى تلك البطولة خاصة إن المركز الثالث سيدفع به إلى التواجد فى الكونفدرالية.