شكرا لقرائتكم التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلى لضم محمود متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمود متولي



بدأ مسئولو الأهلي مفاوضات ضم ثنائي جديد في بيراميدز بخلاف علي جبر ، الذي تتجه ادارة الأهلي في التراجع عن ضمه حال النجاح في التعاقد مع محمود متولي مساك الإسماعيلي.

وعلم الخليج 365 أن الأهلي كلف احد وكلاء اللاعبين بالتفاوض مع ادارة بيراميدز حول امكانية ضم الثنائي محمد مجدي قفشة والظهير الأيمن رجب بكار لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشدد المصدر ان هناك جلسة ستجمع الوكيل المفوض من الأهلي بممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز لبحث طلباتهم المادية من اجل الاستغناء عن الثنائي للأهلي.

وكشف المصدر أن الثنائي قفشة وبكار كانوا قد وقعوا للأهلي في وقت سابق ،الا انه يتبقي الاتفاق مع ادارة بيراميدز، والتي اعلنت ادارته في وقت سابق رفضها التفريط في الثنائي.

محمود متولي



وفى نفس السياق طلب مسئولو النادي الإسماعيلي 15 مليون جنيه بجانب 3 لاعبين من أجل الموافقة على انتقال محمود متولي مدافع الدراويش للقلعة الحمراء خلال انتقالات الصيف الجارية.

محمود متولي



ورغم اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع محمود متولي قائد الاسماعيلي لتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل، إلا أن هناك عائق يعطل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

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واتفق الطرفان على دفع الأهلي مبلغ 15 مليون جنيه وانتقال الثنائي أحمد حمودي وعمرو جمال لصفوف الدراويش نظير شراء خدمات متولي في الصيف الحالي، الآن أن الاختلاف على طريقة ثنائي الأهلي.

ففي الوقت الذي يتمسك فيه الأهلي بإعارة حمودي وجمال للدارويش لمدة موسم واحد، يضغط مسئولي الإسماعيلي للحصول على خدمات الثنائي عن طريق البيع النهائي.

محمود متولي



ويستضيف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى وفد من نادي الإسماعيلي خلال الأيام القادمة، لإنهاء صفقة محمود متولى مدافع الدراويش، بعد المكالمة الهاتفية التي جمعت محمود الخطيب بإبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي اليوم الأحد.

ويدخل الأهلى بقوة فى مفاوضات لضم محمود متولي لتدعيم خط دفاعه، خاصة وأن الإدارة الحمراء تدرس التراجع عن صفقة علي جبر مدافع بيراميدز، بسبب مغالاة اللاعب المادية فيما يخص عقده الشخصي.

وتأتى مفاوضات الأهلى مع متولى بعدما تقدم الإسماعيلى بعرض رسمى لشراء ثنائى القلعة الحمراء أحمد الشيخ وعمرو جمال، حيث يتطلع مسئولو القلعة الحمراء لاستغلال حاجة الدارويش لأكثر من لاعب أهلاوى فى التعاقد مع متولى لاسيما وأن إدارة الاهلى لم تحسم أى صفقة دفاعية حتى الآن، ويرغب الأهلى فى تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب محلى فى عدة مراكز من بينها الدفاع.