شكرا لقرائتكم سوبر لقطة.. حسام غالى جوة الملعب "حمادة" وبرة حمادة تانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسة الخليج 365 تدخل حسام غالى مدير الكرة بالجونة لفض الاشتباك الذى دار بين لاعبى فريقه والزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الثلاثاء فى الدورى المصرى.

ويأتى ذلك على عكس ما عرف عن حسام غالى بحماسه الشديد فى الملعب عندما كان لاعبا الأمر الذى كان فى أغلب الأحيان يؤدى إلى اشتباكات مع لاعبى الخصم.

وتعادل الزمالك مع الجونة 2 – 2 فى المباراة التى جمعت الفريقن بالأمس الأحد ضمن مؤجلات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وباتت مواجهة المقاولون العرب والأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل الأمل الأخير للفريق الأبيض للبقاء على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى المصري الممتاز حيث ينتظر الأبيض هدية من ذئاب الجبل بالتعادل أمام المارد الأحمر.

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حسام غالى

حسام غالى



حسام غالى

حسام غالى